Власти ограничат предельную сумму долга по кредитам с начала 2020 года

С 1 января 2020 года в России вступают в силу поправки в законодательство, которые ограничат предельную сумму долга по займам и потребительским кредитам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до года не должен будет превышать сам долг более, чем в 1,5 раза.

Это последний этап ограничений, направленных на снижение закредитованности населения.

Ограничение затронет неустойки, включая штрафы и пени, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита, передает Forbes.

С января 2019 года в стране уже действуют ограничения на процентную ставку по кредитам. С января до июля максимальный размер платежей по кредитам не мог превышать сумму кредита в 2,5 раза, с июля до конца 2019 года — в два раза. Тогда же было запрещено начисление процентов по потребкредитам до 10 000 рублей, заключенным на срок не более 15 дней.