Николай Цулыгин: «Играли до гола в третьем периоде и пропустили. Больше сказать нечего»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение от казахстанского «Барыса» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Достаточно ровный матч. Играли уже в третьем периоде, когда сравняли счет. Играли до заброшенной шайбы.
К сожалению, пропустили контратаку, которую «Барыс» хорошо использовал и забил гол.
После этого уже не смогли вернуться в игру. Больше сказать нечего», — сказал Цулыгин.
Напомним, это уже четвертое к ряду поражение «Салавата Юлаева» от казахстанского клуба.СпортХоккей Башкортостан
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