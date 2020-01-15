Николай Цулыгин: «Играли до гола в третьем периоде и пропустили. Больше сказать нечего»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение от казахстанского «Барыса» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Достаточно ровный матч. Играли уже в третьем периоде, когда сравняли счет. Играли до заброшенной шайбы.

К сожалению, пропустили контратаку, которую «Барыс» хорошо использовал и забил гол.

После этого уже не смогли вернуться в игру. Больше сказать нечего», — сказал Цулыгин.

Напомним, это уже четвертое к ряду поражение «Салавата Юлаева» от казахстанского клуба.