«Салават Юлаев» уступил «Барысу» в четвертый раз подряд в КХЛ

«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного первенства КХЛ уступил казахстанскому «Барысу» (3:5).

Уфимцы по ходу встречи проигрывали 1:3, но в начале третьего периода сравняли счет. Однако, выйти вперед гости не смогли, за четыре минуты до конца матча «Барыс» забил два гола и уверенно довел дело до победы.

Отметим, что это уже четвертое подряд поражение «Салавата» в матчах с «Барысом» в рамках КХЛ.

«Барыс» (Нур-Султан) — «Салават Юлаев» (Уфа) - 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Голы:

1:0 (04:41) — Бойд (Блэкер);

1:1 (08:11) — Картаев (Умарк, Семёнов);

2:1 (14:13) — Бойд (Акользин, Охтамаа);

3:1 (26:28) — Шестаков (Волк, Шалапов);

3:2 (27:28) — Кадейкин (Лисовец, мен.);

3:3 (42:29) — Солодухин (Жарков);

4:3 (55:33) — Шестаков (Михайлис, Шалапов);

5:3 (56:22) — Охтамаа (Гурков, Петухов).