«Салават Юлаев» уступил «Барысу» в четвертый раз подряд в КХЛ
«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного первенства КХЛ уступил казахстанскому «Барысу» (3:5).
Уфимцы по ходу встречи проигрывали 1:3, но в начале третьего периода сравняли счет. Однако, выйти вперед гости не смогли, за четыре минуты до конца матча «Барыс» забил два гола и уверенно довел дело до победы.
Отметим, что это уже четвертое подряд поражение «Салавата» в матчах с «Барысом» в рамках КХЛ.
«Барыс» (Нур-Султан) — «Салават Юлаев» (Уфа) - 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
Голы:
1:0 (04:41) — Бойд (Блэкер);
1:1 (08:11) — Картаев (Умарк, Семёнов);
2:1 (14:13) — Бойд (Акользин, Охтамаа);
3:1 (26:28) — Шестаков (Волк, Шалапов);
3:2 (27:28) — Кадейкин (Лисовец, мен.);
3:3 (42:29) — Солодухин (Жарков);
4:3 (55:33) — Шестаков (Михайлис, Шалапов);
5:3 (56:22) — Охтамаа (Гурков, Петухов).
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