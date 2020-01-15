Промышленники попросили Козака включить Заинскую ГРЭС в программу модернизации

«Сообщество потребителей энергии» направило вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо о необходимости внести изменения в программу модернизации старых энергостанций. Предприятия предлагают включить в нее проект второго энергоблока Заинской ГРЭС от «Татэнерго».

При этом предлагается исключить проекты ТГК-2, «Интер РАО» и «Мосэнерго», пишет «Коммерсант». Они необоснованы, поскольку дороже татарстанского, считают в сообществе.

В аппарате Козака подтвердили получение письма. Оно будет проработано, результаты будут доложены Дмитрию Козаку.

Ранее сообщалось, что в правительстве одобрили проект модернизации Заинской ГРЭС. Однако в итоговый список программы она не попала.