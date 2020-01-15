Российские банки могут столкнуться с программой из-за отмены поддержки Windows 7

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В России банки формально окажутся нарушителями из-за отмены техподдержки Windows 7 и Windows Server 2008. При этом даже самые крупные организации не в состоянии отказаться от устаревшего ПО в один момент.

Нормативы относят работу с программами без техподдержки к нарушениям информационной безопасности, пишет «Коммерсант».

Отмена техподдержки должна повлечь за собой быстрый переход на Windows 10.

По данным сервиса Statcounter, по состоянию на декабрь 2019 года доля компьютеров с Windows 7 в России составляла около 32%.

Ранее эксперты рассказали о рисках отмены техподдержки седьмой версии «Винды» для российских граждан.