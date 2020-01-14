Эксперты рассказали о рисках для пользователей из-за прекращения поддержки Windows 7

Прекращение технической поддержки и обновления операционной системы Windows 7 компанией Microsoft может нести риски безопасности и для обычных компьютеров даже в локальной сети, и для различных устройств, используемых компаниями.

Однако в группе риске оказывается не обычный пользователь, способный легко мигрировать на новые версии операционных систем, а корпоративный сектор, где очень часто старую версию ОС используют в режиме совместимости, пояснил ТАСС заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

«Когда речь идет о встраиваемых устройствах, таких как банкоматы, POS-терминалы, промышленные компьютеры, кассы, [корпоративный сектор] столкнется с серьезной проблемой. Для них необходимость обновления ОС критически важна, и она повлечет еще обновление «железа», — отметил он.

Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов уточнил, что окончание поддержки действительно потребует дальнейшего обновления, однако до 2023 года компании могут воспользоваться платной поддержкой от Microsoft, что позволит избежать рисков.

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