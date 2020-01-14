Рустам Минниханов: «Спорт высших достижений — это бренд нашей республики»

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что имеющаяся в республике инфраструктура должна работать на благо людей, чтобы постараться выполнить поставленные задачи до повышения среднего возраста россиян до 78 лет.

«Хотелось бы поблагодарить федерального министра Павла Колобкова за то, что он приехал на церемонию подведения итогов года, давая высокую оценку коллегам из профильного министерства. Это ко многому нас обязывает. Спорт высших достижений — это бренд нашей республики.

Развитие спорта началось с проведения Универсиады, образования дирекции спортивных проектов, как хорошего подспорья Минспорта РТ, конечно же, строительство Академии спорта, сотрудничества с федерациями спорта, пусть они федерального назначении, но очень дружественные по отношении к Татарстану. Когда Владимир Владимирович Путин поставил задачу повысить возраст россиян до 78 лет, то по-другому же этого не добиться, иначе, как вести активный образ жизни. Причем, не только людям, которые любят спорт, не только молодежи, но всем.

У нас сейчас полтора миллиона жителей республики занимаются спортом, но задача стоит довести эту цифру до двух миллионов. А для этого нужно создавать условия, и поднимать уровень жизни жителей республики, и готовить инфраструктуру, в том числе, ремонтировать имеющуюся. И вся имеющаяся инфраструктура должна работать на благо наших людей. Здесь нужно выразить огромные слова благодарности глава наших муниципальных районов, поскольку они ведут всю работу на местах.

И вся имеющаяся у нас инфраструктура должна работать на благо страны. Да, сейчас наш спорт переживает нелегкие времена, но они пройдут, а нам надо жить будущим, а не оглядываться назад, прошлыми претензиями и обидами. Я же хочу пожелать нам удачи в наступившем году: нам необходимо достойно провести старты стран СНГ, и другие крупные международные мероприятия, тем самым, отметив 100-летие образования республики, юбилей 75-летия Великой Победы», — приводит слова президента РТ корреспондент «Реального времени».