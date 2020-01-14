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Россельхознадзор приостановил ввоз в Россию лизина из США

20:59, 14.01.2020
Россельхознадзор приостановил ввоз в Россию лизина из США
Фото: pixnio.com

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) приостановила ввоз на территорию России лизина для кормовых целей из США.

Как уточняется на сайте ведомства, Россельхознадзор неоднократно уведомлял американскую сторону о необходимости проведения инспекции предприятий по производству лизина, которые осуществляют поставки данной кормовой добавки в Россию.

«Учитывая изложенное, в соответствии с законодательством ЕАЭС с 20 января 2020 года ввоз лизина на территорию Российской Федерации, произведенного двумя американскими предприятиями, будет приостановлен», — говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 6 января временно ограничит импорт цитрусовых из Китая.

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