Россельхознадзор временно ограничит импорт цитрусовых из Китая

Россельхознадзор с 6 января временно ограничит импорт цитрусовых из Китая.

«При обсуждении поставок цитрусовых из Китая в Россию, Россельхознадзор отметил, что принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность. Российское ведомство продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемой продукции», — передаёт «РИА Новости» сообщение ведомства.



Ранее сообщалось, что в Евросоюзе вступил в силу новое фитосанитарное законодательство, которое ограничивает ввоз физическими лицами из-за пределов ЕС растений и продукции растительного происхождения без фитосанитарного сертификата. При его наличии можно ввозить не более 2 кг свежих фруктов, овощей и ягод.

