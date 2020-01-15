Беспилотные автомобили «Яндекса» протестировали в Лас-Вегасе

Беспилотные автомобили «Яндекса» прошли серию испытаний на улицах американского Лас-Вегаса в рамках подготовки к выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show.

Поездки проходили в светлое и темное время суток, в часы пик и в дождь. Демонстрационный маршрут составлял 6,7 км и включал в себя многополосные участки, регулируемые и нерегулируемые перекрестки, сложные повороты и пешеходные переходы, передают «Известия».

По дорогам Лас-Вегаса передвигалось 200 беспилотных машин. Уточняется, что они находились в автономном режиме и без инженера-испытателя внутри. Суммарный пробег машин за время подготовки к событию и шесть дней работы выставки составил более 7 тыс. км.

Ранее сообщалось, что в рамках эксперимента на дорогах Москвы и Татарстана ввели в эксплуатацию 35 беспилотных автомобилей. К 2022 году «Яндекс» планирует вывести на дороги общего пользования в России около тысячи беспилотных автомобилей.

