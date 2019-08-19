«Яндекс» за два года выведет на дороги общего пользования до тысячи беспилотников

Фото: Олег Тихонов

«Яндекс» к 2022 году планирует вывести на дороги общего пользования в России около тысячи беспилотных автомобилей, рассказал руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук.

На сегодня сертифицировано 35 беспилотников «Яндекса», они уже проходят тестирование на дорогах России. Необходимость столь быстрого роста парка беспилотников Полищук объяснил стремлением сократить сроки исследования беспилотной технологии.

Сейчас беспилотные автомобили «Яндекса» суммарно проезжают более 50 тысяч километров в неделю, в это время они собирают данные о движении в городе и тестируют технологию. В ходе проведения тестирования в машине за рулем находится инженер-испытатель, добавляет «Прайм».

Напомним, ранее Полищук в интервью «Реальному времени» сообщал, что количество беспилотников на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана превысит 100 штук уже к концу 2019 года.