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В Татарстане и Москве ввели в эксплуатацию 35 беспилотных автомобилей

21:30, 02.11.2019
В Татарстане и Москве ввели в эксплуатацию 35 беспилотных автомобилей
Фото: realnoevremya.ru

В рамках эксперимента на дорогах Москвы и Татарстана ввели в эксплуатацию 35 беспилотных автомобилей.

Участниками эксперимента являются Минпромторг и МВД России, сообщили ТАСС в последнем ведомстве.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» к 2022 году планирует вывести на дороги общего пользования в России около тысячи беспилотных автомобилей.

Напомним, ранее руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук в интервью «Реальному времени» сообщал, что количество беспилотников на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана превысит 100 штук уже к концу 2019 года.

Авто Татарстан
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