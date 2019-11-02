В Татарстане и Москве ввели в эксплуатацию 35 беспилотных автомобилей

В рамках эксперимента на дорогах Москвы и Татарстана ввели в эксплуатацию 35 беспилотных автомобилей.



Участниками эксперимента являются Минпромторг и МВД России, сообщили ТАСС в последнем ведомстве.



Ранее сообщалось, что «Яндекс» к 2022 году планирует вывести на дороги общего пользования в России около тысячи беспилотных автомобилей.

Напомним, ранее руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук в интервью «Реальному времени» сообщал, что количество беспилотников на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана превысит 100 штук уже к концу 2019 года.