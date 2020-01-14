В России предложили выделить хулиганство на транспорте в отдельное правонарушение
ОАО «Российские железные дороги» на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству предложило выделить хулиганство на транспорте в отдельное правонарушение.
Это предполагает введение новой статьи КоАП 20.1.1 «Мелкое хулиганство на транспорте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на презентацию замгендиректора компании Дмитрия Пегова.
Ранее в РЖД предложили вдвое увеличить штрафы за административные правонарушения в поездах. Речь идет о курении в неустановленных местах, потреблении алкоголя и появлении в состоянии опьянения.Общество
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