В России предложили выделить хулиганство на транспорте в отдельное правонарушение

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ОАО «Российские железные дороги» на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству предложило выделить хулиганство на транспорте в отдельное правонарушение.



Это предполагает введение новой статьи КоАП 20.1.1 «Мелкое хулиганство на транспорте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на презентацию замгендиректора компании Дмитрия Пегова.

Ранее в РЖД предложили вдвое увеличить штрафы за административные правонарушения в поездах. Речь идет о курении в неустановленных местах, потреблении алкоголя и появлении в состоянии опьянения.