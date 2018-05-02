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Исаева Анастасия Георгиевна

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Исаева Анастасия Георгиевна Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, Заместитель руководителя фракции «Единая Россия», заместитель руководителя объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт — Милосердие»

Родилась в Казани. Окончила Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «политология».

Ассистент кафедры «Политология и право» ФГОУ ВПО Казанский государственный энергетический университет.

Заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам.

Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ, Заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420029, г. Казань, пл. Свободы, 1
  • Телефон: +7(843) 267-64-52
  • Email: Anastasiya.Isaeva@tatar.ru

Дата последнего обновления: 02.05.2018

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