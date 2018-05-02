Исаева Анастасия Георгиевна
Общая информация
Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, Заместитель руководителя фракции «Единая Россия», заместитель руководителя объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт — Милосердие»
Родилась в Казани. Окончила Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «политология».
Ассистент кафедры «Политология и право» ФГОУ ВПО Казанский государственный энергетический университет.
Заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам.
Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ, Заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, г. Казань, пл. Свободы, 1
- Телефон: +7(843) 267-64-52
- Email: Anastasiya.Isaeva@tatar.ru
Дата последнего обновления: 02.05.2018