Троих детей спасли на пожаре в Нижнекамске

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

На пожаре в Нижнекамске спасли троих детей.

Сообщение о горении в подъезде жилого многоквартирного дома, по улице 30 лет Победы поступило в экстренные службы в 16:27.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горение происходит в комнате на шестом этаже девятиэтажки. Огнеборцы эвакуировали из здания 8 человек, в том числе троих детей.

В 16:59 огонь был полностью ликвидирован. Причина и площадь пожара предстоит установить, передает пресс-служба МЧС по РТ.

Для размещения эвакуированных людей из жилого дома спланирован ПВР

по адресу: п. Строителей, ул. Центральная, 86, МБУ «Военно- патриотический центр «Патриот», вместимостью 100 человек.

Ранее сообщалось, что на пожаре в многоэтажке в поселке Васильево спасли пятерых взрослых и троих детей.

