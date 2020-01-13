В поселке Васильево на пожаре в многоэтажке спасли пятерых взрослых и троих детей

На пожаре в многоэтажке в поселке Васильево спасли пятерых взрослых и троих детей.

Сообщение о том, что на третьем этаже пятиэтажного дома горит квартира, поступило в экстренные службы в 14.50. Из-за дыма люди на верхних этажах дома не могли выбраться и просили о помощи.

Прибывшие пожарные ПСЧ №153 с помощью пожарной автолестницы спасли с четвертого и пятого этажей дома восемь человек, в том числе троих детей. Также из подъезда с третьего этажа огнеборцы с помощью масок спасаемого вывели на улицу еще троих жильцов.

Площадь пожара составила 32 кв. метра. Огонь уничтожил вещи и мебель в однокомнатной квартире. Причины происшествия предстоит установить, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в Казани в Ново-Савиновском районе загорелся автомобиль со спящим внутри мужчиной.

