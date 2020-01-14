Верховный суд Татарстана ликвидировал и приостановил деятельность трех реготделений партий

Верховный суд Татарстана удовлетворил иски Управления Министерства юстиции РФ по РТ о ликвидации и приостановлении деятельности региональных отделений политических партий (РОПП). Информация об этом есть на сайте суда.

Так, было ликвидировано отделение «Трудовой партии России» в РТ. Также приостановлена работа РОПП «Народно-патриотическая партия России — Власть Народу» и «Партия родителей будущего» в РТ.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России ликвидировало в 2019 году восемь партий. Причина — неучастие в выборах на протяжении семи лет. В список ликвидированных партий вошли «Партия пенсионеров России», «Народная партия «За женщин России», «Альянс зеленых», «Союз горожан», «Народная партия России», «Социал-демократическая партия России», «Города России» и «Аграрная партия России».