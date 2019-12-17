В России за неучастие в выборах ликвидировали восемь партий

Министерство юстиции России ликвидировало в 2019 году восемь партий. Причина - неучастие в выборах на протяжении семи лет.

В список ликвидированных партий вошли «Партия пенсионеров России», «Народная партия «За женщин России», «Альянс зелёных», «Союз горожан», «Народная партия России», «Социал-демократическая партия России», «Города России» и «Аграрная партия России».

Еще по трём партиям судебные решения не вступили в силу. Это «Народный альянс», «Монархическая партия» и «Честно» /Человек. Справедливость. Ответственность/», пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в России до конца года могут ликвидировать более 30% партий. В апреле их было 61.