Снявшие клип на песню Тимати «Я еду на джипе» казанцы задержаны

ГИБДД Казани задержало участников ролика под песню Тимати «Я еду на джипе», снятого в столице РТ.

При изучении материалов были установлены владельцы пяти автомобилей — участников ролика: «Хаммер», «Лэнд Ровер», «Мазда-6», «БМВ Х-6». Их вызвали в отделение полиции 9 января, передает пресс-служба МВД РТ.

Ролик был снят 13 декабря. Молодые люди подтвердили свое участие в съемках клипа и согласились с нарушениями правил дорожного движения. Составлено 14 административных материалов за нарушение правил дорожного движения, в том числе за то, что один из водителей перевозил девушку в багажнике авто.



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