Предприятие из Архангельской области потребовало от Зеленодольского завода им. Горького 14 млн рублей

ОАО «Волго-Каспийский судоремонтный завод» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». Сумма требований составляет 14,1 млн рублей.

Заявление было подано 13 января, следует из материалов суда. Арбитраж еще не успел его принять к производству.

Напомним, в ноябре Минобороны России подало иск к заводу им. Горького на 915,8 млн рублей. Первое заседание должно состояться 20 января 2020 года.