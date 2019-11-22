Новости промышленности

16:29 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Суд принял иск Минобороны к Зеленодольскому заводу имени Горького на 915,8 млн рублей

15:02, 22.11.2019
Суд принял иск Минобороны к Зеленодольскому заводу имени Горького на 915,8 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Министерства обороны РФ к АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» о взыскании 915,8 млн рублей.

«Принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — говорится в определении суда.

Судебное заседание назначено на 20 января 2020 года. Суть претензий до сих пор не раскрывается.

Напомним, что Минобороны подало два иска к Зеленодольскому заводу имени А.М. Горького на общую сумму 928 млн рублей. Один из них, на 12,2 млн рублей, был принят к производству еще в начале ноября. Заседание по нему пройдет 11 декабря.

Промышленность Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров