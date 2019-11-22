Суд принял иск Минобороны к Зеленодольскому заводу имени Горького на 915,8 млн рублей

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Министерства обороны РФ к АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» о взыскании 915,8 млн рублей.

«Принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — говорится в определении суда.

Судебное заседание назначено на 20 января 2020 года. Суть претензий до сих пор не раскрывается.

Напомним, что Минобороны подало два иска к Зеленодольскому заводу имени А.М. Горького на общую сумму 928 млн рублей. Один из них, на 12,2 млн рублей, был принят к производству еще в начале ноября. Заседание по нему пройдет 11 декабря.