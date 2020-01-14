МЧС проверит толщину льда на Казанке в месте традиционного крещенского купания

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Сегодня, 14 января, в 10:00 инспекторы Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по РТ проверят толщину льда на реке Казанке у храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя в месте традиционного крещенского купания.

В пресс-службе МЧС по РТ напомнили, что обеспечивать правопорядок и безопасность крещенских купаний будут сотрудники полиции, медики, инспекторы ГИМС, спасатели и пожарные.

Все места проведения крещенских купаний на открытых водоемах, количество которых уточняется, будут осмотрены подразделениями местных пожарно-спасательных гарнизонов.

Ранее сообщалось, что крещенские купания в Казани будут проходить в четырех местах. На озере Верхний Кабан около ДК «Сокол», у Кировской дамбы на реке Казанке, у храма Нерукотворного образа Христа Спасителя, на Волге у церкви святителя Николая Чудотворца по улице Приволжской, 32 в жилом массиве Красная Горка, а также в Савиново в часовне купели возле храма в честь иконы Божией матери.

