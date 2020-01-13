Новости общества

10:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В мэрии рассказали, как будут организованы крещенские купания в Казани

09:43, 13.01.2020
В мэрии рассказали, как будут организованы крещенские купания в Казани
Фото: архив

Сегодня на «деловом понедельнике» обсудили организацию предстоящих крещенских купаний. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Сразу после праздничного богослужения 19 января воду в водоемах освятят с 10 до 12 часов дня. Купания будут проходить в четырех местах: на озере Верхний Кабан около ДК «Сокол», у Кировской дамбы на реке Казанке, у храма Нерукотворного образа Христа Спасителя, на Волге у церкви святителя Николая Чудотворца по улице Приволжской, 32 в жилом массиве Красная Горка, а также в Савиново в часовне купели возле Храма в честь иконы Божией матери.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров