В мэрии рассказали, как будут организованы крещенские купания в Казани

Фото: архив

Сегодня на «деловом понедельнике» обсудили организацию предстоящих крещенских купаний. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Сразу после праздничного богослужения 19 января воду в водоемах освятят с 10 до 12 часов дня. Купания будут проходить в четырех местах: на озере Верхний Кабан около ДК «Сокол», у Кировской дамбы на реке Казанке, у храма Нерукотворного образа Христа Спасителя, на Волге у церкви святителя Николая Чудотворца по улице Приволжской, 32 в жилом массиве Красная Горка, а также в Савиново в часовне купели возле Храма в честь иконы Божией матери.