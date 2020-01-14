Минздрав Татарстана рассказал об опасности прогулок без головных уборов зимой

Переохлаждение, которое может возникнуть, если выходить зимой на улицу без головного убора, приводит к общему снижению иммунитета и повышению риска развития острых воспалительных процессов.

Научно доказано, что самая низкая температура, при которой можно ходить без шапки, –5º С в сухую безветренную погоду. Если идет снег, дождь или дует ветер, шапку следует надевать и при плюсовой температуре, отметили в Минздраве Татарстана.

Также в ведомстве обратили внимание на то, что вход в теплое здание с замерзшей головой или выход на улицу с влажной головой может привести к развитию отита и фурункула в наружном слуховом проходе. Вместе с этим велик риск воспаления слизистых носа, глоточных миндалин и слуховых проходов. Поскольку эти органы находятся очень близко друг к другу, инфекция может быстро распространиться.

Помимо этого, медики отмечают, что охлаждение головы может привести к рефлекторному спазму сосудов внутренних органов и спровоцировать приступ стенокардии или астмы, а также привести к невралгии лицевого и тройничного нервов. Хождение в холодную погоду без шапки может спровоцировать повышение внутричерепного давления.



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