В Татарстане оштрафовали около 150 человек за нарушения правил использования пиротехники

150 жителей Татарстана оштрафовали за нарушение требований пожарной безопасности при использовании салютов и пиротехники. Из них 109 человек уже заплатили штрафы на сумму 218 тыс. рублей.

Также сотрудники ГУ МЧС России по РТ и МВД по РТ провели рейды по местам продажи пиротехники, во время которых были выявлены 18 случаев реализации пиротехнических изделий с нарушением требований пожарной безопасности, пишет «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в Татарстане за праздники на пожарах погибли восемь человек, 13 — пострадали от пиротехники.