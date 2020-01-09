В Татарстане за праздники в пожарах погибли 8 человек, 13 — пострадали от пиротехники

Фото: МЧС по РТ (архив)

Главное Управление МЧС РФ по РТ подвело итоги за прошедшие новогодние праздники по пожарам, а также несчастным случаям из-за неправильной эксплуатации пиротехники.

Так, с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года в республике произошло 87 пожаров, на которых погибли 8 человек и были спасены 4 человека. В основном пожары возникали в жилом секторе. Один из пожаров возник при попадании пиротехники в окно.

Среди основных причин возгорания значатся неисправность отопительных печей и дымоходов, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, а также транспортных средств.

Также, начиная с 23 января, в Татарстане зарегистрированы несчастные случаи при эксплуатации пиротехники. Всего пострадали 13 человек. Среди пострадавших есть трое несовершеннолетних с ожогами кожи век и роговицы глаза, рваной раны кисти руки, ожога лица и попаданием инородного тела в глаз. Взрослые получали аналогичные травмы глаз и рук.

Ранее сообщалось, что в Башкирии за новогодние каникулы произошло 150 пожаров.