Хабиров: Куштау будет разрабатываться

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что шихан Куштау будет разрабатываться «Содой». А защитникам горы он пообещал «правовую оценку».

«Куштау будет разрабатываться. Потому что я никогда не соглашусь оставить без работы тысячи людей», — сказал Хабиров на послании Госсобранию РБ.

Он заверил, что располагает данными о мнении жителей Стерлитамака. По утверждению главы Башкирии, большинство горожан поддерживают уничтожение горы, поскольку они «представляют, чем обернулся бы для города многолетний простой содового производства».

Протесты Хабиров представил, как деятельность конкурентов. Он упомянул о подкупе журналистов и националистов.