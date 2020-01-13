Депутат из Ижевска рассказала, как глава Минздрава Татарстана оказал помощь женщине в самолете

Депутат Гордумы Ижевска Маргарита Сухих рассказала, как министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков пришел на помощь женщине, которая упала в обморок на борту самолета, летевшего из Дубая в Казань.

«Все было штатно, спокойно, как в один момент сидевший передо мной мужчина начал очень сильно бить свою жену по щекам. Было видно, что она начала терять сознание, заваливаться на бок, бледнеть. Тогда начали звать стюардов, попросили командира дать объявление: есть ли на борту врач. И вот откуда-то сзади подошел мужчина и начал оказывать помощь, сразу быстро и четко — уложить, убрать лишних людей, ноги поднять. Потом сам снял ей носки, ноги растер, давление померил, кислород поставил. Ну, в общем, красавчик», — цитирует ее Izhlife.

После того как пассажирка пришла в себя, Садыков оставшиеся 2,5 часа полета каждые 20 минут подходил к ней, узнавая о самочувствии.

Сухих отметила, что узнала главу Миндрава РТ, и назвала его скромным: «Если бы не спросили, то никто бы и не узнал», — пояснила она.

«К моменту приземления с женщиной все уже было нормально, была бодра. Поблагодарили. А он тихо-мирно ушел, вообще никому ничего не сказал, максимально скромный. Я удивилась даже. Если бы, не дай Бог, со мной такое случилось, хотела бы, чтобы такой врач был рядом», — заключила депутат.



— Я не знаю, насколько хороший чиновник министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, но то, что он настоящий Человек и Доктор, это несомненно, — резюмировала Сухих на своей странице в Facebook.