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Министр здравоохранения РТ пришел на помощь женщине, потерявшей сознание в самолете

07:41, 12.01.2020
Министр здравоохранения РТ пришел на помощь женщине, потерявшей сознание в самолете
Фото: Минздрав РТ

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков пришел на помощь женщине, которая упала в обморок на борту самолета, летевшего из Дубая в Казань.

Пассажирке стало плохо, после чего бортпроводник по громкой связи задал вопрос, есть ли на борту врач. Марат Садыков откликнулся на просьбу о помощи. Он привел женщину в чувство, использовав кислородный баллон, передает «Татар-Информ».

Женщине стало лучше. Самолет она покинула самостоятельно, дальнейшая медицинская помощь уже не потребовалась.

Общество Татарстан
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