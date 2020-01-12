Министр здравоохранения РТ пришел на помощь женщине, потерявшей сознание в самолете

Фото: Минздрав РТ

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков пришел на помощь женщине, которая упала в обморок на борту самолета, летевшего из Дубая в Казань.

Пассажирке стало плохо, после чего бортпроводник по громкой связи задал вопрос, есть ли на борту врач. Марат Садыков откликнулся на просьбу о помощи. Он привел женщину в чувство, использовав кислородный баллон, передает «Татар-Информ».

Женщине стало лучше. Самолет она покинула самостоятельно, дальнейшая медицинская помощь уже не потребовалась.

