В Татарстане на очистке трасс заняты более 180 снегоуборочных машин
ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» сообщило, что в Татарстане последствия снегопада ликвидируют 184 единицы дорожной техники.
По данным учреждения, 83 машины убирают снег на трассе М-7. На дорогу Казань — Оренбург выехали 66 единиц техники.
Также идет расчистка дорог Казань — Буинск — Ульяновск, Йошкар-Ола — Зеленодольск и Цивильск — Ульяновск.
«Волго-Вятскуправтодор» призвало водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, что о снегопаде в МЧС предупредили еще накануне. Утром в Казани пробки достигли 9 баллов, была зафиксирована рекордная пробка на 4,7 км.Авто Татарстан
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