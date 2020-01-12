МЧС Татарстана предупредило о метели и снежных заносах на дорогах

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18.00 12 января до 18.00 13 января.



По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Татарстана местами ожидается метель и сильный юго-западный, западный ветер порывами 15-20 м/с. На дорогах возможна гололедица, снежные заносы.



Ранее сообщалось, что в начале следующей недели республика окажется в теплом секторе очередного северо-западного циклона и его атмосферных фронтов. В связи с этим ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, переходящие в дождь и морось, местами метель, гололед и сильный западный ветер порывами до 15—18 м/с. Температура воздуха днем 13 января повысится до слабоположительных значений.