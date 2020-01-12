Новости общества

16:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МЧС Татарстана предупредило о метели и снежных заносах на дорогах

15:33, 12.01.2020
МЧС Татарстана предупредило о метели и снежных заносах на дорогах
Фото: publicdomainpictures.net

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18.00 12 января до 18.00 13 января.

По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Татарстана местами ожидается метель и сильный юго-западный, западный ветер порывами 15-20 м/с. На дорогах возможна гололедица, снежные заносы.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели республика окажется в теплом секторе очередного северо-западного циклона и его атмосферных фронтов. В связи с этим ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, переходящие в дождь и морось, местами метель, гололед и сильный западный ветер порывами до 15—18 м/с. Температура воздуха днем 13 января повысится до слабоположительных значений.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров