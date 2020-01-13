В Татарстане фура перевернулась на трассе под Бугульмой
В понедельник утром на объездной дороге под Бугульмой перевернулся грузовик. Очевидцы сняли тягач, лежащий в кювете колесами вверх.
«Поворот на Восточный. Фура лежит», — комментирует на видео автомобилистка.
Другой очевидец связал ДТП с гололедом.
Ранее сообщалось, что до 1 марта 2020 года в Татарстане власти разработают меры по ликвидации аварийно опасных участков дорог, где произошли ДТП со смертельным исходом.
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