В Татарстане фура перевернулась на трассе под Бугульмой

В понедельник утром на объездной дороге под Бугульмой перевернулся грузовик. Очевидцы сняли тягач, лежащий в кювете колесами вверх.

«Поворот на Восточный. Фура лежит», — комментирует на видео автомобилистка.

Другой очевидец связал ДТП с гололедом.

Ранее сообщалось, что до 1 марта 2020 года в Татарстане власти разработают меры по ликвидации аварийно опасных участков дорог, где произошли ДТП со смертельным исходом.

