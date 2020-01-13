Российский участник ралли назвал бестолковым седьмой этап «Дакар-2020»

Российский гонщик Сергей Карякин прокомментировал свое выступление на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар-2020», где он занял 12-е место.

«Проблемы возникли у нас с вариатором, мы не могли развить максимальную скорость, вернее, мы могли ее развить, но у нас выворачивался ремень вариатора, и он взрывался. За 150 км мы взорвали два ремня и у нас больше не было остатка, поэтому нам пришлось ехать весь спецучасток со скоростью 100 километров в час, когда весь спецучасток состоял из прямиков.

Не понимаю, зачем нужен такой спецучасток, видимо, чтобы показать красивую цифру в роуд-буке, потому что тут не нужно ни пилотировать, ни стараться, ни ориентироваться — абсолютно бестолковый день, и я не доволен тем, как он прошел, мы потеряли еще больше времени. Потеряли много времени, если посмотреть на итоговую таблицу — все быстро меняется, и говорить о финальном результате еще рано, все спокойно, решим проблемы с вариатором и поедем дальше», — сказал Карякин.

В общем зачете класса багги Карякин занимает третье место, отставая от лидера американца Кейси Карии почти на 43 минуты.

Напомним, в зачете грузовиков лидерство удерживает экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Андреем Каргиновым.