Команда «КАМАЗ-мастер» в третий раз заняла весь пьедестал на этапе «Дакара»

В Саудовской Аравии прошел седьмой этап ралли-рейда «Дакар». Команда «КАМАЗ-мастер» в третий раз заняла весь пьедестал на этапе «Дакара». До этого подобного достижения команда добилась на четвертом и пятом этапах.



Экипаж Андрея Каргинова первым преодолел спецучасток между городами Эр-Рияд и Вада-аль-Давасир длиной в 546 км, за 5 часов 1 минуту 2 секунды. На 3 секунды от него отстал Дмитрий Сотников из «КАМАЗ-мастера». Третье место занял экипаж «Камаз-мастер» под управлением Антона Шибалова (+2.05).

«Дакар-2020». Грузовики.



1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») 05:01:02

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») + 3 секунды

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +2:05

Общий зачет в классе грузовиков.

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») 30:06:45

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +21:12

3. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +46:39.