Новости спорта

16:04 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Команда «КАМАЗ-мастер» в третий раз заняла весь пьедестал на этапе «Дакара»

15:52, 12.01.2020
Команда «КАМАЗ-мастер» в третий раз заняла весь пьедестал на этапе «Дакара»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Саудовской Аравии прошел седьмой этап ралли-рейда «Дакар». Команда «КАМАЗ-мастер» в третий раз заняла весь пьедестал на этапе «Дакара». До этого подобного достижения команда добилась на четвертом и пятом этапах.

Экипаж Андрея Каргинова первым преодолел спецучасток между городами Эр-Рияд и Вада-аль-Давасир длиной в 546 км, за 5 часов 1 минуту 2 секунды. На 3 секунды от него отстал Дмитрий Сотников из «КАМАЗ-мастера». Третье место занял экипаж «Камаз-мастер» под управлением Антона Шибалова (+2.05).

«Дакар-2020». Грузовики.

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») 05:01:02
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») + 3 секунды
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +2:05

Общий зачет в классе грузовиков.

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») 30:06:45
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +21:12
3. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +46:39.

Спорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров