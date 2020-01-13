В Нижнем получил УДО бывший судья и организатор убийства из Казани

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Досрочно освобожден бывший судья Советского райсуда Казань Ислам Галиуллин, отбывавший 10-летний срок за организацию убийства. Решение о его УДО за 2 года до истечения 10-летнего срока вынес Борский горсуд Нижегородской области.



Судьей Галиуллин был назначен в 2005-м и прослужил лишь 3 года. До этого возглавлял юридические отделы в комитете земельных и имущественных отношений Альметьевска, на Казанском мясокомбинате, работал юрисконсультом комбината нерудных материалов. Летом 2008-го Квалифколлегия судей РТ не дала Галиуллину рекомендацию на повторное назначение судьей, а уже осенью он по просьбе приятеля предложил знакомым милиционерам деньги за убийство неугодного приятелю партнера.

Как выяснило «Реальное время», вину в преступлении обвиняемый признал лишь в колонии, готовя ходатайство на УДО.