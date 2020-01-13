СМИ: в правительстве могут обсудить повышение пособия по безработице до прожиточного минимума

Фото: Олег Тихонов

В течение 2020 года в правительстве могут обсудить повышение размера пособия по безработице не ниже прожиточного минимума. Консультации были запланированы на 2018—2020 годы, но до сих пор не обсуждались.

По данным «Известий», минимальный размер пособия по безработице сегодня составляет 1,5 тысячи рублей, он не менялся с 1 января 2019 года и не будет индексироваться до конца нынешнего года. До уровня, предложенного профсоюзами, не дотягивают даже максимальные выплаты — 11,3 тысячи рублей для предпенсионеров и 8 тысяч рублей для остальных граждан. После консультаций возможно повышение пособия по безработице до прожиточного минимума.

Ранее «Реальное время» с помощью экспертов разбиралось в вопросе, поможет ли сократить количество бедняков в нашем и других регионах проект, который, в частности, предусматривает введение социальных контрактов на низкооплачиваемые работы для тех, кто живет на пособие по безработице.

