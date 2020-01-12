Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку. Его заявление зачитал собравшимся у государственной дачи президента бывший премьер-министр страны Сергей Шамба.

«Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране», — сообщил он (цитата по ТАСС).

Ранее в стране вспыхнули протесты с требованием отставки Хаджимбы, однако он отказался исполнять его. Тогда главе республики предложил уйти парламент Абхазии.

Накануне Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Они пройдут 22 марта.