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Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

22:36, 18.12.2019
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.

Она отметила, что есть люди, тяжело переживающие изменения погодных условий. В их числе страдающие бронхиальной астмой, заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.

Например, снижение атмосферного давления очень тонко чувствуют гипотоники. Они могут чувствовать мигренозные боли и ощущать нехватку воздуха.

Также температурные аномалии сказываются на самочувствии аллергиков. У таких людей снижается уровень лейкоцитов в крови, а это способствует возникновению аллергической реакции, а также обостряет инфекционные осложнения, пишет «Вечерняя Москва».

Повышенная влажность создает проблемы для метеочувствительных людей и способствует распространению простудных заболеваний. В целом на организм сильное влияние оказывают магнитные бури, подчеркнула специалист.

«Меняется обмен веществ, сбиваются биоритмы, нарушается сон, затем появляются неврозы и хроническая усталость. То есть страдает вегетативная нервная система», — отметила Нассибулина.

Чтобы снизить негативное влияние окружающей среды, кардиолог посоветовала соблюдать режим сна, побольше гулять и правильно питаться.

Ранее россиянам пообещали «розовую зиму».

ОбществоМедицина
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