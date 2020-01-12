СМИ: переквалификация статуса солдата-срочника Шамсутдинова, расстрелявшего сослужицев, невозможна

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Статус солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова с «обвиняемого» на «потерпевший» в рамках уголовного дела об убийстве в Забайкалье своих восьмерых сослуживцев не будет переквалифирован.

Ранее защита рядвого заявила, что добивается переквалификации дела на менее тяжкий состав — на статью об убийстве в состоянии аффекта. Также завершилось расследование уголовного дела, по которому Шамсутдинов и еще несколько солдат признаны потерпевшими. Обвиняемый заявил об особом порядке рассмотрения дела, что предусматривает безусловное признание вины.

«Никакого изменения в статусе Шамсутдинова из обвиняемого в потерпевшие по уголовному делу о расстреле им восьми сослуживцев не было и не может быть. Шамсутдинов остается единственным и главным обвиняемым в этом жестоком убийстве», — цитирует источника «РИА Новости».

Источник добавил, что возбужденное уголовное дело, о котором сообщили адвокаты, «касается единичного случая на спортгородке, выявленного комиссией военных и правоохранительных органов в ходе анонимного анкетирования солдат части».



Напомним, что 25 октября Шамсутдинов, находясь в карауле, открыл огонь по своим сослуживцам. Он убил восьмерых человек, среди которых были двое офицеров, двое контрактников и четверо солдатов-срочников. Сам Шамсутдинов объяснил стрельбу дедовщиной и угрозами изнасилования.