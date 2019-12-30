Сослуживец солдата-срочника Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек, признал вину в дедовщине

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Завершилось расследование уголовного дела, по которому Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь своих сослуживцев, и еще несколько солдат признаны потерпевшими.

Судебное заседание по делу назначено на январь.

«Обвиняемый заявил об особом порядке рассмотрения дела, что предусматривает безусловное признание вины. Мы свою позицию по особому порядку выскажем в суде», — написал в Instagram адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

По его словам, также проводится доследственная проверка по эпизоду вымогательства у Шамсутдинова зарплатной карты и хищения с нее денежных средств.

Ранее Читинский гарнизонный военный суд продлил арест Шамсутдинова до 25 апреля 2020 года.



Напомним, что 25 октября Шамсутдинов, находясь в карауле, открыл огонь по своим сослуживцам. Он убил восьмерых человек, среди которых были двое офицеров, двое контрактников и четверо солдатов-срочников. Сам Шамсутдинов объяснил стрельбу дедовщиной и угрозами изнасилования.