В остановку у «Казань Арены» влетел «Дэу Матиз»
В остановку у «Казань Арены», на которой в ожидании автобуса стояли люди, влетел автомобиль «Дэу Матиз». Лишь по счастливой случайности никто не пострадал в аварии.
Молодой 20-летний водитель не справился с управлением. Он на скорости влетел в боковую часть остановки, пролетел дальше и остановился лишь врезавшись в бетонную конструкцию подземного перехода. Причем часть каркаса остановки все еще была на автомобиле, передает «Татар-информ».
Водитель не получил серьезных травм, но жаловался на боли в спине.Происшествия Татарстан
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