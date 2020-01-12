В остановку у «Казань Арены» влетел «Дэу Матиз»

В остановку у «Казань Арены», на которой в ожидании автобуса стояли люди, влетел автомобиль «Дэу Матиз». Лишь по счастливой случайности никто не пострадал в аварии.

Молодой 20-летний водитель не справился с управлением. Он на скорости влетел в боковую часть остановки, пролетел дальше и остановился лишь врезавшись в бетонную конструкцию подземного перехода. Причем часть каркаса остановки все еще была на автомобиле, передает «Татар-информ».

Водитель не получил серьезных травм, но жаловался на боли в спине.