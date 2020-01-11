Леонид Слуцкий встретился с Миннихановым: «У вас инстаграмм крутой, столько подписчиков!»

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым главным тренером казанского футбольного клуба «Рубин» Леонидом Слуцким. Информацию о встрече разместила в Twitter Лилия Галимова.

Л. Слуцкий в первый рабочий день нового года зашел в гости к Президенту @RusMinnikhanov pic.twitter.com/p2NsEXHsTx — Лилия Галимова (@liliGalimova) January 11, 2020

«У Вас инстаграмм крутой, столько подписчиков!»- Л.Слуцкий признался, что начал знакомство с республикой через аккаунт @RusMinnikhanov в инста pic.twitter.com/Tc9t2elDIF — Лилия Галимова (@liliGalimova) January 11, 2020

Президент @RusMinnikhanov показывает Л. Слуцкому самый известный вид на Казань «Доброе утро, Татарстан» pic.twitter.com/QkzURNE5ez — Лилия Галимова (@liliGalimova) January 11, 2020

В ходе встречи Рустам Минниханов и Леонид Слуцкий обсудили вопросы развития футбола в целом и клуба «Рубин» в частности, затронули тему подготовки футболистов.

Напомним, ранее «Рубин» сменил главного тренера, назначив на этот пост вместо Романа Шаронова Леонида Слуцкого.