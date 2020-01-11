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Леонид Слуцкий встретился с Миннихановым: «У вас инстаграмм крутой, столько подписчиков!»

14:09, 11.01.2020
Леонид Слуцкий встретился с Миннихановым: «У вас инстаграмм крутой, столько подписчиков!»
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым главным тренером казанского футбольного клуба «Рубин» Леонидом Слуцким. Информацию о встрече разместила в Twitter Лилия Галимова.

В ходе встречи Рустам Минниханов и Леонид Слуцкий обсудили вопросы развития футбола в целом и клуба «Рубин» в частности, затронули тему подготовки футболистов.

Напомним, ранее «Рубин» сменил главного тренера, назначив на этот пост вместо Романа Шаронова Леонида Слуцкого.

СпортФутбол Татарстан
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