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В КНИТУ-КХТИ к 2023 году появятся две новые лаборатории

16:34, 27.12.2019
В КНИТУ-КХТИ к 2023 году появятся две новые лаборатории
Фото: Минобрнауки РТ

В КНИТУ-КХТИ к 2023 году создадут новые лаборатории.

Соответствующие заявки на выполнение исследований в рамках госзадания по нацпроекту «Наука» были поддержаны Казанским научным центром РАН и получили одобрение Минобрнауки России.

Проекты направлены на разработку фундаментальных основ гибридных технологий освоения трудноизвлекаемых углеводородных ресурсов и создания функциональных полимерных материалов медицинского назначения, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Ранее сообщалось, что компания Umatex, входящая в «Росатом», и КНИТУ-КАИ открыли совместную научно-учебную лабораторию «Специализированный центр компетенций «Технологии композитов». Данный проект реализуется при поддержке правительства Татарстана.

ОбществоОбразование Татарстан
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