В КНИТУ-КХТИ к 2023 году появятся две новые лаборатории

Фото: Минобрнауки РТ

В КНИТУ-КХТИ к 2023 году создадут новые лаборатории.

Соответствующие заявки на выполнение исследований в рамках госзадания по нацпроекту «Наука» были поддержаны Казанским научным центром РАН и получили одобрение Минобрнауки России.

Проекты направлены на разработку фундаментальных основ гибридных технологий освоения трудноизвлекаемых углеводородных ресурсов и создания функциональных полимерных материалов медицинского назначения, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.



Ранее сообщалось, что компания Umatex, входящая в «Росатом», и КНИТУ-КАИ открыли совместную научно-учебную лабораторию «Специализированный центр компетенций «Технологии композитов». Данный проект реализуется при поддержке правительства Татарстана.

