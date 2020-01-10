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Слуцкий объяснил интерес «Рубина» к Тарасову

20:28, 10.01.2020
Слуцкий объяснил интерес «Рубина» к Тарасову
Фото: nevasport.ru

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил интерес к полузащитнику Дмитрию Тарасову, вызванному на первый зимний сбор казанцев.

— Почему решили дать шанс Дмитрию Тарасову, у которого не было игровой практики в течение полугода?

— Потому что у нас есть проблемы с позицией шестого номера в команде. Нет ярко выраженного разрушителя в середине поля. Дмитрий Тарасов всей своей карьерой доказывал, что он игрок высокого уровня. Да, есть опасения по его состоянию здоровья, но именно поэтому мы хотим посмотреть на него и понять, в каком состоянии он находится, и готов ли он будет принести пользу нашей команде, — заявил Слуцкий.

Напомним, ранее сообщалось об интересе «Рубина» к бывшему полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову.

СпортФутбол Татарстан
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