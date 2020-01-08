Полузащитник Дмитрий Тарасов поедет на сборы с «Рубином»

Полузащитник Дмитрий Тарасов поедет на зимние сборы с казанским «Рубином». Об этом со ссылкой на источник из клуба сообщает Мetaratings.

При этом отмечается, что Тарасов пока не подписал контракт с «Рубином», к этому вопросу стороны вернутся только в случае одобрения главным тренером казанцев Леонидом Слуцким после завершения первого сбора.

Ранее 32-летний футболист выступал за московский «Локомотив», откуда ушел летом 2019 года и оставался без клуба в статусе свободного агента. Несколько месяцев он поддерживал игровую форму в расположении московского «Динамо».

Напомним, Тарасов около четырех лет был женат на певице Ольге Бузовой, в 2016-м году они объявили о разводе.

Три года назад Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал футболиста на 5 тысяч евро за демонстрацию майки с портретом президента РФ Владимира Путина на игре с турецким «Фенербахче».