Росстат назвал товары, которые подорожали в конце 2019 года

По итогам 2019 года потребительские цены в России выросли на 3%.

Продовольственные товары в 2019 году подорожали на 2,6%, непродовольственные товары — на 3%, услуги — на 3,8%, говорится на сайте Росстата.

В декабре среди продовольственных товаров более всего выросли цены на гречневую крупу. Так, в 20 субъектах РФ она подорожала на 9,0% и более. Кроме того, значительно подорожали огурцы — на 27,6%, помидоры — на 11%, виноград — на 5,4%, чеснок — на 4%.



В декабре среди наблюдаемых непродовольственных товаров настойка пустырника и «Линекс» стали дороже на 2,6% и 2,3% соответственно. Йод подорожал на 1,8%, корвалол — на 1,7%, поливитамины с макро- и микроэлементами, таурин, левомеколь, метамизол натрия (анальгин отечественный), сульфацетамид, бромгексин — на 1,1—1,4%.

Цены на газовое моторное топливо в декабре выросли на 2,1%, парфюмерно-косметические товары, ковры шерстяные, батарейки электрические типа АА, дизельное топливо, свежесрезанные цветы, светильники потолочные, сигареты с фильтром, ежедневные газеты и отдельные виды мебели подорожали на 0,5—1%.

Ранее аналитики сообщили о рекордном росте цен на продукты в мире.