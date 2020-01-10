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Аналитики сообщили о рекордном росте цен на продукты в мире

08:13, 10.01.2020
Аналитики сообщили о рекордном росте цен на продукты в мире
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мировые цены на продовольствие достигли максимума за последние 5 лет. Специалисты ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) подсчитали, что рост за квартал составил 7,3%.

Индекс продовольственных цен ФАО по итогам декабря достиг 181,7 пункта — на 2,5% выше, чем в ноябре.

Наибольший скачок обеспечили пальмовое масло, сахар и молочные продукты, передает «Коммерсант». Самую сильную динамику показал индекс цен на растительные масла (164,7 пункта в декабре, рост на 9,4% к ноябрю, более чем двухлетний максимум).

Индекс ФАО цен на мясо в декабре в годовом выражении увеличился на 18% из-за ограниченности предложения свинины ЕС и Бразилией.

Спрос на масла и сахар обеспечили не обычные потребители, а развивающаяся «альтернативная энергетика». Закупки выросли со стороны производителей биодизеля и биоэтанола.

Среднегодовые индексы цен на продовольствие пока сохраняют сдержанную динамику, но удорожание еды к концу года беспокоит ФАО, так как сильнее затрагивает развивающиеся страны и наименее обеспеченные слои населения.

АналитикаЭкономикаОбщество
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