«Дакар-2020». Экипаж «КАМАЗ-мастера» Николаева сошел с трассы

В Саудовской Аравии в эти минуты проходит шестой этап ралли-рейда «Дакар-2020».

Экипаж Эдуарда Николаева из «КАМАЗ-мастера» сошел с дистанции, сообщает пресс-служба российской команды.

«Экипаж стартовал на пяти работающих цилиндрах, так как времени отремонтировать машину на бивуаке утром уже не было. Из нижней части двигателя, из поддона, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма. Вся машина облита маслом и стоит без движения, экипаж в порядке. Машина находится на песчаном плато, руководство команды направило автомобиль технической помощи для эвакуации грузовика и экипажа», — говорится в заявлении команды.

Напомним, накануне машина экипажа Николаева вышла из строя и остановилась после 163 км спецучастка. Ближе к утру они все же смогли финишировать и даже вышли на старт шестого этапа.