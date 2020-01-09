«Дакар-2020». Экипаж Николаева из «КАМАЗ-мастер» остановился из-за поломки двигателя

В Саудовской Аравии в эти минуты проходит пятый этап ралли-рейда «Дакар-2020».

Экипаж Эдуарда Николаева из «КАМАЗ-мастер» остановился после 163 км спецучастка из-за поломки двигателя, сообщает пресс-служба гонки. При этом отмечается, что команда пока не сошла с трассы и занимается ремонтом неполадок.

Также отмечается, что после отметки в 250 км в гонке лидирует еще один представитель «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников, опережающий своего напарника Андрея Каргинова на две минуты.

Напомним, после четырех этапов Каргинов возглавляет общий зачет «Дакара-2020».