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Экипаж Николаева из «КАМАЗ-мастер» отремонтировал двигатель, находясь в пустыне, и продолжил гонку

10:37, 10.01.2020
Экипаж Николаева из «КАМАЗ-мастер» отремонтировал двигатель, находясь в пустыне, и продолжил гонку
Фото: vk.com/rallykm

Экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева сумел устранить поломку двигателя в полевых условиях и приехать на финиш пятого этапа ралли-рейда «Дакар-2020». Таким образом, татарстанская команда продолжит гонку в полном составе.

«Они произвели сложный ремонт двигателя, заменили прокладку блока цилиндров двигателя. Сама головка блока весит около 130 кг. Это не останавливало экипаж в желании продолжить гонку», — говорится в заявлении «КАМАЗ-мастер».

На финише Николаев сообщил, что отныне его экипаж возьмет на себя роль «быстрой технички» и постарается помогать товарищам по команде по ходу гонок. Сегодня они уже отправились на старт шестого спецучастка.

Напомним, в общем зачете класса грузовиков лидирует Андрей Каргинов из «КАМАЗ-мастер».

Спорт Татарстан
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