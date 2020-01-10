Экипаж Николаева из «КАМАЗ-мастер» отремонтировал двигатель, находясь в пустыне, и продолжил гонку

Экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева сумел устранить поломку двигателя в полевых условиях и приехать на финиш пятого этапа ралли-рейда «Дакар-2020». Таким образом, татарстанская команда продолжит гонку в полном составе.

«Они произвели сложный ремонт двигателя, заменили прокладку блока цилиндров двигателя. Сама головка блока весит около 130 кг. Это не останавливало экипаж в желании продолжить гонку», — говорится в заявлении «КАМАЗ-мастер».



На финише Николаев сообщил, что отныне его экипаж возьмет на себя роль «быстрой технички» и постарается помогать товарищам по команде по ходу гонок. Сегодня они уже отправились на старт шестого спецучастка.

Напомним, в общем зачете класса грузовиков лидирует Андрей Каргинов из «КАМАЗ-мастер».